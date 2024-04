Ana-Maria, tânăra din Orhei, dispărută de mai multe zile, a fost găsită moartă

09:50

Autoritățile municipale îndeamnă cetățenii să se grăbească, să desfășoare activitățile de salubrizare a mormintelor pe teritoriile cimitirelor din capitală pentru că, în preajma sărbătorii Paştele Blajinilor, va fi interzis accesul transportului privat pe teritoriile acestora. Despre aceasta s-a anunțat la ședința operativă săptămânală, de către Ludmila Boțan, șef al Î.M. „Combinatul Servicii Funerare".