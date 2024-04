Vladimir Vladimirov, Center for the Study of Global Hybrid Threats: Unica speranță a Europei este victoria Ucrainei. În caz contrar, Republica Moldova este următoarea țintă

Republica Moldova va fi următoarea țintă a Rusiei în cazul în care Ucraina nu va putea rezista în război. Declarația aparține lui Vladimir Vladimirov, confondatorul Center for the Study of Global Hybrid Threats din Bulgaria.

