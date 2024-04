Colet cu pastile psihotrope din Spania, trimis prin poștă în Moldova. Cui era destinat

18:00

Fagura, platforma de investiții alternative în finanțarea antreprenorilor, marchează o nouă etapă în parcursul său, dezvăluind o identitate vizuală proaspătă și modernizată, precum și o nouă strategie de poziționare. Nu e doar o schimbare, ci și un pas semnificativ în expansiunea și consolidarea poziției brandului pe piața europeană, reflectând evoluția și ambițiile brandului pentru viitor. […] The post Fagura anunță lansarea unei noi identități vizuale, strategice și de brand (FOTO) appeared first on NewsMaker.