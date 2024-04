VIDEO cu principalul suspect și perchezițiile în cazul gravidei de 19 ani, dispărute la Orhei. Dacă ați avut interacțiuni „dubioase” cu el, sesizați Poliția

15:30

Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu cei de urmărire penală a Inspectoratului de poliție Ciocana, au deconspirat activitatea unui grup de persoane suspectate de realizarea substanțelor narcotice. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat pe 18 aprilie că oamenii legii au ridicat droguri în valoare de 1,5 milioane lei. Totodată, un