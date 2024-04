Adresele din Chișinău unde se vor desfășura târguri cu produse autohtone, în weekend 

11:30

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu o reacție, după ce o companie din Rusia, aflată sub sancțiuni internaționale, a fost desemnată câștigătoare în cadrul unei licitații pentru procurarea a circa 800 de anvelope pentru mașinile de serviciu din parcul Inspectoratului General al Poliției (IGP). Șeful Legislativului, tot el lider al partidului de guvernare Acțiune […] The post O companie din Rusia, aflată sub sancțiuni, urma să livreze anvelope pentru mașinile poliției din Moldova. Grosu, despre licitația MAI: „Au gafat” appeared first on NewsMaker.