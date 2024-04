Finlanda închide granița cu Rusia din cauza migranților, acuzând Kremlinul de manipulare

09:30

Un nou șir de ateliere de lucru, parte a Proiectului „MOVE IT like Lublin”, s-au desfășurat la Chișinău, în perioada 16-17 aprilie. De această dată, atelierele au fost dedicate elaborării studiului privind biletul electronic, la discuții, participând, inclusiv viceprimarul Capitalei Ilie Ceban, Unitatea de Implementare a Proiectului, precum și reprezentanți ai Direcției Generale Mobilitate Urbană, […] Articolul Noi ateliere de lucru, în cadrul Proiectului „MOVE IT like Lublin apare prima dată în DemocracyMD.