Primele imagini cu șoferul mașinii în care a urcat tânăra dispărută la Orhei. Magistrații urmează să ia astăzi o decizie

17:50

Aproximativ 10 mii de manuale vor fi editate în acest an pentru studenții înscriși la cursurile de învățare a limbii române, a anunțat astăzi ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun la evenimentul de semnare a Memorandumului de Înțelegere între instituție și Organizația internațională People in Need. În același timp, această structură va sprijini financiar și dezvoltarea infrastructurii din 3 școli.