Crește numărul persoanelor mușcate de căpușe. Recomandările medicilor

Peste două milioane de euro vor fi investite în acest an în dezvoltarea școlilor de la noi din țară. Asta datorită unui memorandum semnat între Ministerul Educației și Organizația Internațională "People in need". Astfel, cu sprijinul financiar al acestei organizații vor fi editate circa 10 mii de manuale pentru studenții care învață limba română, iar clădirile mai multor instituții educaționale vor fi eficientizate energetic.