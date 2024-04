Chișinăul, după ce Tiraspolul a propus instalarea unui post „de menținere a păcii” pe malul drept al Nistrului: „O provocare”

08:00

Blocul politic „Împreună", format din patru partide, a declarat că la întrevederea cu președinta Maia Sandu ar fi cerut demisia a 3 miniștri. Totodată ar fi solicitat „transparență cu privire la asistența externă" oferită Moldovei în ultimii trei ani, inclusiv efectuarea unui audit al achizițiilor publice efectuate în perioada 2021-2023, sub autoritatea Comisiei pentru Situații […]