14 medalii de aur, argint și bronz pentru Moldova, la europenele de karate shotokan: sportivii care au reprezentat țara

15:40

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat pe 17 aprilie despre reținerea unui cetățean al Republicii Moldova, care are și cetățenie rusă. Potrivit serviciilor ruse de informații, bărbatul a adus explozibil în Rusia din străinătate, care a fost ulterior introdus sub mașina fostului angajat al Serviciului de Securitate al Ucrainei, Vasilii Prozorov, la […] The post FSB-ul rus a anunțat reținerea unui moldovean: ar fi adus explozibil în Rusia, utilizat la o tentativă de „asasinare” appeared first on NewsMaker.