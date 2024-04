Combinatul de vinuri Cricova exportă 70% din producție în UE

10:00

Donald Trump nu iartă cu ușurință și nici nu uită repede. În timp ce aliații republicani ai lui Trump din Congresul american blochează ajutorul militar de care președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că Kievul are nevoie disperată pentru a evita înfrângerea în fața trupelor invadatoare ale Rusiei, este clar că ura pe care fostul (și, poate, și viitorul) președinte al Statelor Unite o are pentru Ucraina are rădăcini adânci, scrie Politico, transmite Digi24.ro. O conversație la telefon cu...