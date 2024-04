Chișinăul nu are încă buget pentru 2024

Chișinăul nu are încă buget pentru 2024 Suntem în patra lună din 2024, dar Primăria Chișinău nu are un buget aprobat pentru acest an. Din ianuarie până în prezent, Consiliul s-a reunit de șase ori, însă bugetul nu s-a regăsit pe agenda niciuneia dintre ședințe. Situația s-a repetat astăzi și consilierii PAS insistă ca primarul Ion Ceban „să scoată proiectul din sertar”. De partea cealaltă, cei din formațiunea primarului Ion Ceban spun că de vină sunt autoritățile centrale. „O solicitare către ex...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal.md