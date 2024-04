Din nou tehnică militară pe drumurile naționale: explicația Ministerului Apărării

19:20

Noul an de învățământ 2024-2025 va începe duminică, 1 septembrie 2024 și se va încheia sâmbătă, 31 mai 2025. În ambele zile, elevii din Moldova se vor prezenta la ore, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În total, pe parcursului anului școlar, elevii vor avea patru vacanțe. Astfel, elevii din Moldova vor beneficia de vacanțe […] The post Vacanțele elevilor din Moldova în anul școlar 2024-2025 appeared first on NewsMaker.