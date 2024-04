Dress code black tie la un eveniment din Cahul. Cât costă biletele și când se va desfășura concertul de caritate „Harpa lui David”

12:30

Colegiul Juridic Franco-român de Studii Europene din București a găzduit un eveniment inedit pentru viitorii juriști din spațiul francofon – Concursul de Elocință și argumentare juridică. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, M2 Droit et Gouvernance des Affaires Internationales et Européennes Paris I, Clinique Juridique du Collège Juridique, Aix-Marseille Université, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec le soutien de l'Ambassade de France en Roumanie et de Institut français de Roumanie à Bucarest.