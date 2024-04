foto, video | Imagini apocaliptice în Indonezia, unde a început să erupă vulcanul Ruang. A fost emisă alertă de tsunami

11:20

Pe VK funcționează o fermă de boți care postează împotriva integrării europene a Moldovei și critică autoritățile țării. Despre aceasta scrie publicația„Agenția" cu referire la proiectul „Botnazor". Boții, în special, critică președinta R. Moldova, Maia Sandu și partidul „PAS". În plus, aceștia încearcă să prezinte România ca o țară care …