O delegație a BNM se află la la Washington. Oportunitățile de dezvoltare a pieței de capital se află în centrul discuțiilor cu oficiali din Europa și SUA

Doamna Irina are ochi blajini și e mereu sociabilă cu voluntarii și oamenii care așteaptă, la fel ca și Dumneaei, o masă caldă la cantina socială mobilă. Zâmbește și pare că nu ar avea vreo problemă la cei aproape 80 de ani. „E a treia primăvară de când vin aici să iau mâncare”, povestește emoționată pentru Radio Chișinău. „40 de ani i-am dedicat elevilor mei. Mă simțeam utilă și mi se părea pe-atunci că așa va fi mereu. Dar au venit bătrânețile și am rămas doar cu amintirile. E trist, dar se vede că aceasta e soarta mea. Nu am cu cine mă bate.”