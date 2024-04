NM Espresso: despre eșecul celei de-a doua licitații la aeroport, dinamica recensământului și crearea serviciului «Asistență personală»

12:10

Circa 5 000 de persoane din cele peste 12 000 care s-au înscris la Programul național de limba română au început cursurile, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit sursei, restul solicitanților vor începe formările în luna iulie și, respectiv, septembrie a acestui an. Ministerul de resort informează că fiecare persoană înscrisă a fost testată și […]