Mihai Popșoi: R. Moldova este „precaută” cu sancțiunile anti-ruse pentru a evita „reacții negative” ale Moscovei

Roman Malai, regizorul care își asumă experimente teatrale riscante, „pentru că altfel nu ar avea rost" Am aflat de regizorul Roman Malai acum un an, când am văzut O2, una din cele două piese montate de el la Centrul Național de Educație prin Artă din Chișinău. În baza piesei Oxygen de Ivan Vyrypaiev, Roman a creat un spectacol-concert împreună cu trupa „Delta pe obraz", care cântă live pe tot parcursul reprezentației. Solistul trupei, Gheorghe Gușan, joacă un...