Cum Estonia a devenit o țară lider în Europa în domeniul educației și ce ar putea învăța Moldova din experiența estonienilor

16:30

Începând cu anul 2011, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC implementează Campania de promovare a Carierei IT, scopul căreia este comunicarea informaţiei despre avantajele, beneficiile, rigorile unei cariere în IT, posibilităţile şi opţiunile de angajare, pașii pe care tinerii trebuie să-i întreprindă pentru a deveni specialiști calificați. De asemenea, Campania îşi propune să ghideze tinerii care deja își fac studiile la specialități TIC spre întreprinderea unor acţiuni care să crească considerabil şansele lor de angajare după absolvire.