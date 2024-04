FSB-ul rus a anunțat reținerea unui moldovean: ar fi adus explozibil în Rusia, utilizat la o tentativă de „asasinare”

09:40

Accident la periferia orașului Bălți. Un șofer a rămas blocat în cabina unui TIR, după ce transportul s-a inversat în timpul deplasării. Bărbatul a suferit mai multe traumatisme și a fost transportat la spitalul municipal din Bălți. Accidentul s-a produs în seara zilei de 15 aprilie. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat al ora […]