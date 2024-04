A venit decizia: Cristiano Ronaldo, pedepsit de arabi după ce a vrut să-l bată pe arbitru!

23:00

Un nou contract pentru Jurgen Klopp. Unde este așteptat antrenorul lui Liverpool Jurgen Klopp (56 de ani), antrenorul lui Liverpool din octombrie 2015, a anunțat că va pleca de pe banca ”Cormoranilor” la finalul acestui sezon. Antrenorul german a motivat că are nevoie de o pauză și că își va lua un an sabatic. Astfel, Klopp nu va antrena nicio formaţie în stagiunea următoare. Julian Nagelsmann, selecționerul Germaniei, mai are contract cu Federația de Fotbal din Germania (DFB) până la finalul EU...