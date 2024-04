Popșoi, vizită la Washington. În agendă: reuniunea dialogului strategic Moldova-SUA, inclusiv întrevedere cu un asistent al lui Biden

18:00

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunțat un nou concurs pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general. Decizia a fost luată de membrii CSP, în ședința din 15 aprilie. CSP a decis în ședința din 15 aprilie să modifice Regulamentul cu privire la modul de organizare și desfășurare a concursului pentru șefia Procuraturii Generale. […]