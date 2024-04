Pe unele străzi din Capitală va fi sistată apa caldă menajeră. Sunt vizate și două grădinițe din oraș

21:30

Liderul PDCM, Ion Chicu, ar urma să candideze la alegerile prezidențiale din acest an. Declarația a fost făcut chiar de el la emisiunea Rezoomat de la Rlive TV. „Noi am convocat în februarie biroul executiv al partidului, am discutat după opțiuni. Asta fie mergem pe opțiunea candidatului comun, neutru, fie vom fi o formațiune care […]