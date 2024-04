Primăria a semnat un nou acord de colaborare. Detalii

17:00

Rafael Nadal a declarat luni că are "senzaţia" că ediţia din acest an a turneului de la Barcelona va fi ultima la care va participa."Cred că este ultimul an şi vreau să mă bucur de fiecare moment", a spus Nadal, care se antrenează în Catalonia pentru competiţia care a debutat luni, transmite Noi.md cu referire la ziare.com."Am avut o săptămînă foarte bună de antrenament. M-am antrenat aici