Câți moldoveni văd în Rusia o amenințare și câți sunt gata să voteze pentru aderarea la NATO. Sondaj

10:50

Întreprinderea de stat „Centrul Aeronautic de Instruire”, care susține că este prima școală de aviație din Republica Moldova, a ajuns în procedură de insolvență. De vină ar fi datoriile acumulate față de creditori, dar și față de bugetul de stat, scrie mold-street.com. Potrivit sursei citate, datele Serviciului Fiscal de Stat de la începutul anului 2024 […] The post Prima școală de aviație din Moldova – în insolvență. Care este motivul appeared first on NewsMaker.