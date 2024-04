Iubești să desenezi? Parcitipă la concursul de pictură „Care-i pasărea ta preferată?”

10:00

Pe 19 și 20 aprilie, la Chișinău va fi organizată prima ediție a Festivalului de Film Documentar Echoes of One World. În cadrul evenimentului veți avea ocazia să descoperiți o serie de filme care explorează teme precum libertatea, dreptul la exprimare, curajul și creativitatea, toate concentrându-se pe jurnalismul independent, drepturile femeilor, lupta pentru libertate și justiție socială. Сообщение Lista producțiilor care vor fi difuzate în cadrul Festivalului de Film Documentar „Echoes of One World” появились сначала на #diez.