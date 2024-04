Ministrul de Externe ucrainean: „Ucraina apără și R. Moldova, România şi Polonia de amenințarea rachetelor și dronelor rusești”

10:30

Asociația Jurnaliștilor de Mediu anunță inițierea SDG Media Camp, un proiect dedicat să răspundă provocărilor mediului înconjurător. Se caută jurnalist(-ă), blogger, creator(-oare) de filme sau videograf(ă) pasionați de problemele de mediu. Participanții vor face parte dintr-un grup de 25 de jurnaliști din 6 țări: Moldova, Ucraina, Germania, Polonia, Franța și România.