Germania ar putea dezincrimina avortul în primele 12 săptămâni

Dan Caraiman are 32 de ani și locuiește în satul său natal, Molovata Nouă, din raionul Dubăsari, aflat în stânga Nistrului. Are studii în farmacologie și ecologie și a lucrat o vreme la Chișinău. „Farmaciștii au devenit, mai degrabă, vânzători. Eu n-am putut să lucrez la procent și am plecat acasă”, spune tânărul, care de 10 ani face agricultură. Trei zile pe săptămână, el lucrează farmacist în centrul de plasament pentru persoanele vârstnice din satul vecin, Cocieri. În celelalte zile, este pe...