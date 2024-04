Victor Nichituş: Guvernarea PAS fură startul campaniei prezidențiale

11:30

Mandatul de cinci ani al lui Volodimir Zelenski în funcția de președinte al Ucrainei se încheie în mod oficial la 20 mai. Alegerile ar fi trebuit să aibă loc la sfârșitul lunii martie, dar parlamentul a amânat votul, deoarece țara se află încă în război și sub legea marțială. O întrebare majoră pentru ucraineni este […]