07:30

The Greenbrier, o stațiune opulentă, situată în orașul White Sulphur Springs din munții Allegheny, a fost populară printre membrii familiei regale și politicieni renumiți încă de la deschiderea sa, în 1778. Asta a şi contribuit la alegerea sa, în anii 1950, ca destinaţie pentru Proiectul „Caspar”, potrivit The Sun. În anul 1992, The Washington Post […] Articolul Buncărul nuclear construit sub un hotel de lux, pentru a găzdui întreg Congresul SUA apare prima dată în Disinfo.