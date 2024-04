O fetiță de 12 ani din Bălți, găsită strangulată. Ce spune poliția

12:50

Subterana de la intersecția străzii Ismail cu bulevardul Ștefan cel Mare din capitală, renovată acum câteva luni, se pare că nu a rezistat prea mult. Plăcile de teracotă s-au desprins, iar peretele a rămas gol. Înainte de sărbătorile pascale, municipalitatea s-a autosesizat și pasajul subteran a intrat din nou în reparații, iar muncitorii speră că, […] The post VIDEO Pasajul subteran din centrul Chișinăului, reparat recent, are nevoie de o nouă renovare appeared first on NewsMaker.