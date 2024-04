Marina Tauber: “Occidentul tratează Moldova ca pe o țară de mâna a treia”

11:40

Stanislav Pavlovschi, fost judecător la CEDO și ex-ministru al Justiției în Guvernul ACUM-PSRM, înființează Centrul Internațional pentru Protecția Drepturilor Omului și Democrației din Moldova. Instituția își va ține simpozionul inaugural la New York, pe 17 și 18 aprilie curent, eveniment la care va fi discutată situația încordată din Republica Moldova, scrie Associated Press.