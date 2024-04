Doi tineri, reținuți de polițiștii din Criuleni, la scurt timp după ce ar fi răpit un automobil

16:20

Astăzi, 12 aprilie 2024, Unitatea administrativ teritorială municipiul Bălți, în persoana Primarului Alexandr Petkov, și ONG People in Need, în persoana Directorului de Țară, Guillermo Llinás, au semnat un memorandum de înțelegere. Actul semnat reglementează relațiile dintre PIN și APL pentru implementarea activităților proiectului, care vizează îmbunătățirea nivelului de educație, bunăstare socială, dezvoltare economică și […]