7 Coline de la Vinaria din Vale – un vin ca aurul

58 de persoane din Republica Moldova au fost sancționate după ce au dat foc la vegetația uscată și deșeurile menajere. Au fost întocmite 58 de procese-verbale, dintre care 42 în sumă de 234 000 lei și 16 procese-verbale cu aplicarea a 640 ore de muncă neremunerată în folosul comunității. 58 de persoane au fost sancționate […]