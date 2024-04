VIDEO Renato Usatîi: La PAS este un cerc de miniștri, deputați, după ce fumează câte o ”țigară miraculoasă”, declară că ne vor integra în UE până în 2030 …

14:50

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor(ANSA) este instituția care protejează interesele consumatorilor, nu tolerează corupția, iar dezinformările care apar în spațiul public din partea ex-angajaților ANSA, nu corespund adevărului! Respingem categoric toate acuzațiile care ni se aduc și vom acționa în consecință, față de toți cei care distribuie falsuri! În ultimul timp, observăm că s-au întețit […]