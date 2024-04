Procuror general, din a cincea încercare? Astăzi are loc o ședință extraordinară la CSP

09:40

Iranul a atacat Israelul cu peste 300 de drone și rachete, a anunțat armata israeliană, precizând că 99% dintre ele au fost interceptate și au existat doar „pagube minore”. Israelul era deja în stare de urgență în așteptarea atacului iminent, în timp ce vecinii săi au anunțat că și-au închis spațiul aerian pe timpul nopții. Atacul poate declanșa o escaladare majoră între cei doi inamici regionali. Iranul a atras atenția că va răspunde „mai puternic și mai hotărât” dacă Israelul ripostează.Atacul iranian asupra Israelului a durat aproape cinci ore, afirmă surse militare americane citate de CNN.Israelul și aliații au interceptat „marea majoritate” a sutelor de drone și rachete lansate de către Iran într-un atac fără precedent asupra Israelului, care ridică preocupări legate de o esacaladare majoră a conflictului din Orientul Mijlociu. Another impact of Iranian ballistics in Israel. pic.twitter.com/mJhFOTw4Ow— Clash Report (@clashreport) April 13, 2024 În noaptea de sâmbătă spre duminică (13 spre 14 aprilie), s-au auzit explozii în multe părți din Israel – sistemul de apărare a țării a doborît dronele care ajungeau pe teritoriul său.„Până acum, am interceptat cele mai multe drone și rachete”, a declarat Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene.Autoritățile israeliene au raportat distrugeri minore la instalațiile militare și anunță că o fetiță de 7 ani a fost rănită grav în timp ce cele peste 200 de rachete și drone erau interceptate, înainte de impact.Presa americană și cea britanică relatează că forțele armate ale Statelor Unite și Marii Britanii au luat parte la doborîrea proiectilelor, unele dintre ele fiind interceptate deasupra frontierei Irak-Siria. Reportedly from Nagev. https://t.co/SNuXieiZvo pic.twitter.com/f6OBewF1iH— Aldin (@aldin_aba) April 13, 2024 Președintele american, Joe Biden, a declarat – citat de AFP - că forțele Statelor Unite au ajutat Israelul să doboare „aproape toate” dronele și rachetele iraniene.În zorii zilei de duminică, Comandamentul Frontului Intern al Israelului a anulat cererea ca cetățenii să rămână în apropierea adăposturilor – este un indiciu că armata israeliană consideră că amenințarea imediată a unui atac a trecut, scrie CNN. SUA, împreună cu Israelul, au monitorizat barajul de atacuri cu drone și rachete care a început sâmbătă seara și a continuat până duminică dimineața devreme. Numărul de lansări părea să scadă în primele ore ale zilei de duminică, au spus oficialii. Clear impacts on Israel during Iranian attack, likely in Negev. pic.twitter.com/rDVXREy3HX— Clash Report (@clashreport) April 13, 2024 În jurul orei 05:00, ora României, 55 de rachete au fost lansate din Liban spre Israel, potrivit purtătorului de cuvânt al armatei israeliene. Militanții Hezbollah au declarat că au tras rachete asupra pozițiilor artileriei israeliene ca răspuns la recentele atacuri israeliene și în sprijinul poporului palestinian din Gaza.