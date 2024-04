Patru partide din R. Moldova au anunțat formarea unui bloc comun

08:00

Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 are un nou director interimar. Este vorba de Anatolie Viniciuc, care a fost numit în această funcție în urma unui ordin emis de Ministerului Afacerilor Interne. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform ordinului Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, domnul Viniciuc Anatolie este numit în funcția de … The post Serviciul 112 are un nou director interimar first appeared on ZUGO. Articolul Serviciul 112 are un nou director interimar apare prima dată în ZUGO.