A urcat într-o mașină și a plecat într-o direcție necunoscută. O tânără de 19 ani, căutată de poliție

07:40

Autoritățile informează că au primit rapoarte din partea publicului cu privire la contactarea telefonică și solicitarea datelor bancare sub pretextul colectării informațiilor pentru recensământ. Guvernul subliniază că datele sunt adunate exclusiv printr-un interviu față în față, folosind o tabletă. În cadrul recensământului, oferiți răspunsuri doar persoanelor angajate de Biroul Național de Statistică. Recenzorul este obligat