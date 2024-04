Șoferul camionului, reținut în urma accidentului de la Măgdăcești, trimis în arest la domiciliu 

08:30

Transnistria și reintegrarea La Chișinău a avut loc primul for de reintegrare a țării și soluționare a conflictului transnistrean. La eveniment au participat oficiali, diplomați și experți din Moldova, Ucraina, SUA și UE. Dorota Dlouchy-Suliga, reprezentant special al Uniunii Europene în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, a remarcat că «status quo-ul» conflictului nu poate dura la nesfârșit: «Este în interesul Tiraspolului să mențină securitatea și stabilitatea, dar […] dacă status quo-ul este menținut, […] The post NM Espresso: despre reintegrarea Transnistriei, întâlnirile președintei Sandu din Găgăuzia și apărare în cooperare cu Olanda appeared first on NewsMaker.