Cozi de mașini la frontiera Sculeni, ieșire din Moldova: călătorii, îndemnați să aleagă și alte puncte de trecere

20:20

„Ce înseamnă miezul nopții între 7 și 8 aprilie 2024? De ce se utilizează la Recensământ? Ce este un recensământ și de ce este necesar? Dacă refuz să particip la recensământ, voi fi amendat?” – șeful direcției Recensăminte de la Biroul Național de Statistică (BNS), Dorin Lozovanu, se află în studiul NewsMaker și răspunde la […] The post „Unde ați fost la miezul nopții între 7 și 8 aprilie?”: BNS explică de ce este necesară întrebarea în chestionarul de recensământ (LIVE) appeared first on NewsMaker.