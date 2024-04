În atenția șoferilor: la Chișinău va fi o paradă a motocicletelor. Se anunță sistări parțiale ale circulației, pe o singură bandă, pe unele străzi

18:30

Timp de un an, Centrul Național Anticorupție (CNA) a depistat și investigat 511 infracțiuni. Marea majoritate a lor vizează cazuri de corupție, a declarat șeful CNA, Alexandr Pînzari, în plenul Parlamentului, pe 11 aprilie. Datele statistice arată că cele mai multe infracțiuni depistate, 115, au fost comise în cadrul întreprinderilor comerciale, 57 în cadrul Agenției […]