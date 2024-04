Cresc tensiunile în Orientul Mijlociu – Mai multe state din regiune și-au închis spațiile aeriene, iar unele surse dau imagini cu lansarea dronelor dinspre Iran spre Israel

15:10

Partidul Social Democrat European acuză partidul de guvernământ, PAS de presiuni, iar scopul lor este de a slăbi partidul „Partidul Social Democrat European a obținut un scor foarte bun la alegerile locale generale, clasându-se pe locul 3 și demonstrând că este o forță politică care are un cuvânt greu de spus, cu primari și aleși ... PSDE în derivă – Formațiunea acuză partidul de guvernământ de presiuni – Îi racolează primari și aleși locali prin programul „Satul European"