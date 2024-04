România, pe locul doi în topul celor mai mici salarii din UE. În ce țări se dau cele mai mari lefuri

14:30

Consiliul Audiovizualului (CA) și-a prezentat raportul de activitate pentru anul 2023, în plenul Parlamentului. Documentul a fost, pe de o parte, criticat de opoziția parlamentară, care a acuzat instituția că ar fi devenit „o marionetă în mâinile guvernării”, iar pe de altă parte – lăudat de majoritatea parlamentară, formată din deputați ai partidului de guvernare […] The post „Marionetă în mâinile guvernării” vs „Ați demonstrat că aveți caracter”: Raportul de activitate al CA, criticat și lăudat în Parlament appeared first on NewsMaker.