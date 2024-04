Estonia se pregătește să declare Patriarhia Rusă „organizație teroristă”. Ministrul de Interne: „Se subordonează lui Putin”

13:10

Deputatul socialist Adrian Albu a cerut audierea ministrului Afacerilor Interne Adrian Efros. Motivul – că „în spațiul informațional apar filmulețe că pe teritoriul Moldovei sunt reprezentanți ai altor forțe de ordine, a altor state". Chiar dacă a spus că știe că are loc „un schimb de experiență", parlamentarul a menționat că aceasta „creează multe suspiciuni"