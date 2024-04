Au fost raportate cazuri în care cetățenilor li s-au cerut datele bancare sub pretextul colectării datelor pentru recensământ

11:40

Peste 90 de persoane, între care mulţi copii, care fugeau de o epidemie de holeră, au murit după ce ambarcaţiunea în care se aflau s-a scufundat în largul coastei de nord a Mozambicului, au anunţat autorităţile locale citate de BBC, citat de Digi24. Oficialii din provincia Nampula au declarat că au