VIDEO // Misiune comună IGPF și FRONTEX: Doi ucraineni, prinși trecând ilegal frontiera cu R. Moldova

Belgia a anunţat că deschide o anchetă penală asupra unei reţele de propagandă rusă ce a vizat Parlamentul European şi care are în centru site-ul şi canalul Voice of Europe, cu sediul la Praga. Scopul propagandei este de a face în așa fel încât să fie aleşi mai mulţi candidaţi pro-ruşi la alegerile europene din iunie şi de a consolida narativele pro-ruse în Parlamentul European, cu scopul de a slăbi sprijinul european pentru Ucraina, a confirmat premierul Alexander De Croo, scrie Digi24.RO. O an...