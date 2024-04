NM Espresso: despre recensământul populației, vizita șefului OSCE la Chișinău și Tiraspol și despre piața automobilelor electrice

10:30

Chișinăul a numit „nepotrivită și contraproductivă” recenta declarație a liderului nerecunoscut de la Tiraspol despre forumul pentru reintegrare, care are loc pe 11 aprilie la Chișinău. Biroul politici de reintegrare a comentat, pentru NewsMaker, declarația lui Vadim Krasnoselski că „acest forum vrea să legitimeze măsuri de presiune asupra Transnistriei” și că escaladarea situației în regiunea […] The post Chișinăul, reacție la declarația lui Krasnoselski că „escaladarea în Transnistria” poate duce la un „război mondial” appeared first on NewsMaker.