Baby boom-ul din showbiz continuă! Valeria Lungu însărcinată? „Am așa o viziune, ca să fie copilul meu la nunta mea și să-mi arunce buchetul”

13:20

Se pare că criza financiară i-a afectat pe fiecare. Deși se crede că bloggerii fac milioane, nu-i tocmai despre Dan Ioniță. Viitorul tătic a dezvăluit câți bani are în cont! Recent, Dan a fost rugat pe urmăritori să arate câte ceva din telefonul său. Printre care a fost și să arate câți bani are la […] Articolul Dan Ioniță da cărțile pe față! Câți bani are în conturi apare prima dată în ea.md.