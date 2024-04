O profesoară din Anenii Noi vrea să tranforme casa bunicilor, veche de peste 70 de ani, în atracție turistică

11:50

Festivalul de Film Documentar Echoes of One World aduce la Chișinău o panoramă captivantă a problemelor sociale și culturale În perioada 19-20 aprilie 2024, Chișinăul va găzdui prima ediție a Festivalului de Film Documentar „Echoes of One World”, un eveniment conceput pentru a aduce în prim-plan problemele majore legate de libertatea presei, dezinformare și drepturile femeilor. Festivalul, care va avea loc la Artcor (str. 31 august, nr. 137), se concentrează pe rolul crucial al jurnalismului ind...