Semifinale de foc la Mastersul de la Monte Carlo, Djokovic- Ruud și Sinner- Tsitsipas

Anatolie Viniciuc a fost numit director interimar al Instituției Publice „Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112". Aunțul a fost făcut de reprezentanții instituției. „Conform ordinului Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, domnul Viniciuc Anatolie este numit în funcția de Director Interimar din data de 8 aprilie 2024, până la denumirea directorului Serviciului 112 ...